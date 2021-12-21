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"Kur korumalı TL vadeli mevduat"ın ayrıntıları açıklandı

21.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla gündeme gelen "dövize endeksli mevduat" düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla gündeme gelen "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı.

Açıklamada, "Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır" denildi.

Hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabileceğini ve minimum faiz oranının TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacağını bildiren Bakanlık, sisteme isteyen her bankanın katılabileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, "vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesabın vadesiz hesaba dönüşeceği ve faiz hakkının ortadan kalkacağına da işaret edilerek "Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir" ifadesine yer verildi.

Düzenlemenin, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını hedeflediği kaydedildi.

Söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunduklarını" belirterek TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini bildirmişti.

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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