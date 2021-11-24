HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur krizi: Commerzbank analistinden Erdoğan uyarısı

Kur krizi: Commerzbank analistinden Erdoğan uyarısı

24.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Commerzbank analisti Tatha Ghosi, para politikalarında kararları Erdoğan'ın aldığının piyasalarca artık bilindiğini belirterek "TCMB'nin kısa vadeli atacağı adımların bir önem taşımadığı" değerlendirmesi yaptı.

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank'ın analistlerinden Tatha Ghosi, doların yükselmesi karşısında Türk Lirası'nın (TL) rekor düzeyde değer kaybetmesiyle yaşanan kur krizi konusunda uyarılarda bulundu. Ghosi, TL'deki düşüşü durdurmak için karar vericilerin döviz piyasasına müdahale edebileceği ve acil durumda faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Türkiye'de karar vericilerin hangi önlemlere yöneleceğini kestirmenin zor olduğunu belirten Ghosi, "Yine de bu tür önlemlerin TL'yi birkaç günden fazla istikrara kavuşturacağına inanmıyoruz" dedi.

"TCMB'nin ne yapacağı önem taşımıyor"

Piyasaların,tüm kararların Erdoğan tarafından alındığını artık bildiğini kaydeden analist, "Para politikalarını Cumhurbaşkanı belirlediği sürece Merkez Bankası'nın kısa vadede ne yapacağı bir önem taşımıyor" diye konuştu.

Öte yandan ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da Merkez Bankası'nın Türkiye'de gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz oranını yüzde 20'ye yükseltmesini beklediklerini açıkladı.

TL bir yılda yüzde 43 değer kaybetti

Hem Türk hem de yabancı analistler, TL'deki yüksek değer kaybına geçen hafta Merkez Bankası'nın ikinci kez faiz indirimine gitmesinin neden olduğu görüşünde birleşiyor. Merkez Bankası, yüzde 20'lik enflasyon oranına rağmen politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmiş ve ardından dolar TL karşısında yükselişe geçmişti. Dün de gün içerisinde 2,15 TL yükselen dolar karşısında TL'deki değer kaybı, bir ara yüzde 18'in üzerine çıktı. Böylece TL'nin bu yılki değer kaybı yüzde 43'e dayandı. TL'nin bir hafta içinde kaybettiği değer ise yüzde 22.

Dolardaki rekor yükselişin ardından dün birçok kentte protesto gösterileri düzenlenirken muhalefet de erken seçim çağrısı yaptı.

Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ederken Türkiye'de birçok ürüne zam yapılacağı beklentisi var. Ayrıca kurlardaki oynaklık nedeniyle fiyat belirleyemeyen bazı firmalar da satışlarını durdurdu. Ünlü teknoloji firması Apple'ın internet sitesindeki satışlarında sorun yaşandığı belirtiliyor. Apple'ın internet sitesinden ürün alınmak istendiğinde alıcılar, "şu anda mevcut değil" mesajıyla karşılaşıyor.

Reuters,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Kız arkadaşını boğarak öldürmüştü! Cezası belli olduKız arkadaşını boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.