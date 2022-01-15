Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde “Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla ‘Türkiye ekonomi modeli’ diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı” dedi.

Türkiye’nin 2021 yılında ihracatını 225 milyar doların üzerine çıkardığını söyleyen Erdoğan, ihracat rakamının bu yıl 250 milyar dolara çıkacağını ifade etti. Sanayicilerin harıl harıl çalıştığını, kapasite büyüterek üretim artırdığını ve ihracat yaptığını kaydeden Erdoğan, “İstihdamda salgın öncesine göre 2,7 milyonluk bir artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız bırakmamak, gelecek kaygısına sürüklemek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik” dedi.2021 yılında turizmde hedeflerin ötesine geçildiğini ve 2022'de çok daha bereketli bir sezon yaşanmasını beklediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 2022 yılındaki turizm hedefi olan 35 milyar doları yakalayacaklarını da söyledi.

2019 yılında 34,5 milyar doları aşan turizm geliri, 2020 yılında 12,1 milyar dolara düşmüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021'de Türkiye'nin turizm gelirlerinde 24 milyar doları aştığını söylemişti.

“ABD’de, Avrupa’da aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz”

Son birkaç yılda Türkiye ekonomisinin hedef alındığını savunan Erdoğan, ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ sistemini getirerek tüm oyunları bozduklarını vurguladı: “Ülke ve millet olarak, üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. ‘Kura endeksli Türk Lirası’ dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız.”

‘Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleri ile şaşkın şekilde sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye'nin kendi rayında güvenle yoluna devam ettiğini’ belirten Erdoğan, “ABD'ye bakın, enflasyon felaket. Avrupa’ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz orada. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok” dedi.

“Yaşanan fahiş fiyat artışlarının milletimizi bunalttığını biliyoruz”

Asgari ücret, memur ve emekli aylıklarına yapılan zamlara da değinen Cumhurbaşkanı “Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bu sürecin sanayiciler açısından da hammaddeden elektrik ve doğalgaza kadar pek çok üründeki fiyat artışı nedeniyle kolay yaşanmadığını kaydeden Erdoğan “Ama eskilerin, 'elle gelen düğün bayram' dediği gibi, tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıların payımıza düşeni elbette göğüslenecektir. Bununla birlikte bizim asıl bakacağımız yer, kendi üretim ve ihracat potansiyelimiz, kendi insan gücümüz, kendi kazancımız olmalıdır. Nitekim biz de öyle yapıyoruz” sözlerini kullandı.

“Dünyanın tamamında yaşanan sorunları Türkiye'ye mahsus gösterenlere aldırış etmeyin”

Karamsarlık yayan kesimlere aldırış edilmemesi çağrısında bulunan Erdoğan, “Küresel gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmanın ötesinde açgözlülük yapanlarıysa affetmiyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere karşı tüm hukuki mekanizmalar işletiliyor. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Siz, kendi kifayetsizliklerini gizlemek için sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış etmeyin. Siz, ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendine ikbal devşirmeye, iktidar rüyası görmeye kalkanlara aldırış etmeyin. Siz, dünyanın tamamında çok daha fazlasıyla yaşanan sorunları sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstererek ülkenin kalkınma trenini yolundan çıkartmaya çalışanlara aldırış etmeyin” dedi.

Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda sektöründe de salgının bozduğu küresel dengelere bağlı ciddi fiyat artışlarının ortaya çıktığını aktaran Erdoğan “Gübre ve mazot gibi fiyatları küresel ölçekte belirlenen ürünlerde ortaya çıkan tabloyla birlikte kuraklığın yol açtığı sıkıntılar kesinlikle moralleri bozmamalıdır” dedi. Çiftçilerden ekilmemiş, dikilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmama azmiyle daha çok çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı “Çiftçilerimizin desteklenmesi, hükümetimizin önceliklerinin en başlarında yer almayı sürdürüyor. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” sözlerini kullandı.

“Nereden geliyorsunuz' diye sorsanız, 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar”

Konuşması sırasında sık sık muhalefete de yüklenen Erdoğan, Adnan Menderes’in 27 Mayıs 1960 darbesiyle başbakanlık görevinden alınarak idam edilmesiyle ilgili olarak "Bugünün CHP'si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin kalkınmasını engelleyen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet, ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir ur gibi kuşatan bu zihniyet, her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikâyet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor.”

CHP’nin yanı sıra Millet İttifakı’ndaki diğer partilere de eleştiride bulunan Erdoğan, “Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar, kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. 'Nereden geliyorsunuz' diye sorsanız, 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'İstikamet neresi' deseniz, yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'Ne yapacaksınız' deseniz, bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok” diye konuştu.

