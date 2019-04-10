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Kura ile 6 aylık iş sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

KİLİS’te, 4 bin 300 kişinin başvurduğu 6 aylık geçici işe alınacak 300 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura ile 6 aylık iş sahibi oldular

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, 4 bin 300 kişinin başvurduğu 6 aylık geçici işe alınacak 300 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kilis Belediyesi'nde 300 kişinin çalışacağı 6 aylık geçici iş için 4 bin 300 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işe kabul edileceklerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kapalı spor salonunda noter huzurunda yapılan kurada isimleri çıkanların bu ay içinde çalışmaya başlayacakları bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kura ile 6 aylık iş sahibi oldularKura ile 6 aylık iş sahibi oldularKura ile 6 aylık iş sahibi oldularKura ile 6 aylık iş sahibi oldular

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