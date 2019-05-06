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Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu bu yıl ikinci defa taştı.

Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu bu yıl ikinci defa taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası’nın yarısını sular altında bıraktı.
Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan’ın içinden geçtikten sonra Gürcistan’a girerek, Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri taştı. Suyla kaplanan ovayı izlemek için nehir kıyısına inen vatandaşlar, selfie yaptı.
Deniz Özer isimli vatandaş, kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri’nin Ardahan Ovası’nı göle çevirdiğini söyleyerek, "Her sene Mart, Nisan ve Mayıs ayı döneminde eriyen kar sularının oluşturduğu eşsiz bir manzara. Türkiye’nin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovası’nın sular altında kalmasıyla birlikte deniz görümüne kavuştu ve biz de bu eşsiz manzarayı izliyoruz" dedi.
Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden büyükbaş hayvanlar ve atlar da dikkat çekti.

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı

Kura Nehir taştı, ova sular altında kaldı
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