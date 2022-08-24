HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuraklık 113 milyon yıllık dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı

Kuraklık 113 milyon yıllık dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı

24.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde bir nehir yatağında, nehirin aşırı kuraklıkta kuruması üzerine 113 milyon yıl önceden kalma dinozor ayak izleri ortaya çıktı.

Kuraklık 113 milyon yıllık dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı

Dev ayak izlerinin tek bir Acrocanthosaurus’a ait olduğu tahmin ediliyor. En son 2000 yılında görülen ayak izleri genelde suların altında, hatta toprağın da birkaç katman altında bulunuyor.

Texas Dinozor Vadi Devlet Parkı, dünyada bu tip izlerin en iyi korunduğu alanlardan biri.

ABD Kuraklık İzleme Merkezi’ne göre bu yıl Texas’ın neredeyse tümünde ciddi bir kuraklık var. Geçen hafta eyaletin yüzde 87’sinde aşırı, çok ileri ya da ileri boyutta alarm durumları ilan edildi. Bu yaz normale göre daha da kurak geçince, Texas’taki parkın ortasından geçen nehir neredeyse tamamen kurudu. Böylece dinozor ayak izleri de görülmüş oldu.

Park müfettişi Jeff Davis, BBC’ye yaptığı açıklamada, ortaya çıkan izlerin “Yalnız muhafızın ayak izleri” olarak adlandırıldığını; boyları 11 metreyi bulan Acrocanthosaurus türünde bir dinozorun bu yolda yürüdüğünü; 140 adet ayak izinden 60’ının şu an görülebilir durumda olduğunu söyledi.

Bir teropod türü olan Acrocanthosauruslar, üç tırnaklı ve yaklaşık 7 ton ağırlığındaki dinozorlardan.

Aşırı hava olayları başka şaşırtıcı olaylara da yol açtı.

ABD’nin en büyük rezervuarlarından Mead Gölü’nün de kuruması ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte cansız insan bedenlerine ulaşıldı.

Dünya üzerinde görülen kuraklıkların tümünün sebebi iklim değişikliği olmayabiliyor. Ancak atmosferdeki aşırı sıcaklar, kuraklığı daha da hızlandırıyor ve daha kötü bir duruma getiriyor.

Dünya’daki sıcaklık, sanayi çağının başlamasından bu yana 1,2 derece arttı. Sıcaklık artmaya devam ediyor. Karbon emisyonunun azaltılması için adım atılmazsa, sıcaklık artışı daha büyük krizler doğurabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada yitirdiği eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdiKazada yitirdiği eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...
Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"
Anahtar Kelimeler:
kuraklık dinozor abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Akaryakıta bir zam daha! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyor

Akaryakıta bir zam daha! Bu gece yarısı fiyatlar değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

İlginizi Çekebilir

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.