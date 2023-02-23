Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı... Orhan Şen sosyal medyadan seslendi: Kapıda araç ve halı yıkamayalım

Küresel iklim krizi dünya genelinde su problemlerini yaşatmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış oranlarının düşüklüğü nedeniyle kuraklık yaşanmaya başladı.

Konuyla ilgili Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Orhan Şen, 90 günlük suyun kaldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'90 GÜNLÜK SU VAR'

"Bugün (23 Şubat) İstanbul İSKİ içme suyu barajlarındaki doluluk oranı %35. Geçen yıl bu zaman % 84 idi. Bugün barajlarda 308 milyon m3 su var. Bu suyun hepsi şehre verilse (%10 dip suyudur) 90 günlük su var demektir. Bu değerlerde yaza girersek susuzluk kapıda. Yağmuru hasat edelim.

'KAPIDA ARAÇ VE HALI YIKAMAYALIM'

Türkiye'de kuraklık devam ediyor. Yağış az. Mart ayında yağacak yağmurlar önem kazandı. Beklenilen yağış olacak mı? Şüpheli. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanalım. Tarımda sulama suyunu iyi planlayalım. Şehirde içtiğimiz su ile kapıda araç ve halı yıkamayalım.

Dünyada doğal afetlerde 'kuraklık' ilk sıradadır. Sırası mı şimdi diyenleriniz olacaktır ama bence önemli. Tedbir almaz isek ileride önemli sosyo ekonomik problemlerle uğraşırız."

VENEDİK'TE DE KURAKLIK ALARMI VERİLDİ

Kuraklık, İtalya'nın ünlü kanallarını da vurdu. Venedik'in ünlü kanallarında sular çekilmeye başladı. Venedik kanallarında taşımacılık yapanlar, sığ sulardan kaçınmak için rotalarını değiştirmek zorunda kalıyor.

