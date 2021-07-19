Bu yıl Türkiye’nin birçok yerini etkisi altına alan kuraklık, Tunceli’de arıcıları vurdu. Yeterli polen bulamayan arılar ne bal üretebildi ne de yavrulayabildi. Bazı yerlerde üretimin en az yüzde 50 oranında düşmesinden korkuluyor.

Tunceli yüksek yaylaları yoğun bitki örtüsüyle arıcılar için ideal bir bölge. Tunceli balı da birçok kişi tarafından tercih edilen, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri. Tunceli Arıcılar Birliği verilerine göre 650 kişi geçimini arıcılıkla sağlıyor. Bu da binlerce arı kovanı ve milyonlarca arı anlamına geliyor.

Özellikle yüksek kesimlere giden yolların üzerinde onlarca noktada bal satan dükkan bulmak mümkün. Ancak bu yıl arıcıların yüzü gülmüyor. Nedeniyse kuraklık. Türkiye’nin birçok yerini etkisi altına alan kuraklık, Tunceli’de en fazla arıcıları etkiledi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Selman Çivil, kaybının yüzde 90’lara ulaştığını söylüyor. Bal olmayan kovanları gösteren Çivil, 25 yıllık meslek hayatında bir ilki yaşadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Çivil, arı sayısında da düşüş olduğunu söyledi. Çivil, “Kuraklık bizi yüzde 90 etkiledi. Yağmur yağmadığı için bitki örtüsü gelişmedi. Şu anda iki aydır sanki sonbaharı yaşıyoruz. Arıların yiyeceği nektar yok. Yağmur olmayınca nektar olmaz, nektar olmayınca da bal olmaz. Her sene bir buçuk tona yakın bir bal üretiyoruz, bu sene 200-300 kilo anca çıkar. 25 yıldır bal işiyle uğraşıyorum, ilk kez böyle bir mevsim görüyorum. Kuraklık ilk kez bu kadar etkiledi. Ancak güze doğru iyi bir yağmur yağarsa, güzel bir polen olursa belki bir şeyler olur ama o da zor. Koloni sayısında da düşüş oldu. Yeni arılar eklenmedi, yavrulama olmadığı için koloni de geriye düşüş oldu” dedi.

“Üretim dört tondan bir tona düşer”

Ferhat Çaylak da 35 yıldır bal üretimi yapıyor. 150 kovanı olan Çaylak, üretimin bu yıl önemli oranda düşeceğini düşünüyor. VOA Türkçe’ye konuşan Çaylak, üretiminin dört tondan bir tona kadar düşeceğini tahmin ediyor. Çaylak, “Kuraklıktan en fazla balcılar etkilendi. Yağmur yağmadığı zaman doğa kendini bitiriyor. O yüzden de bal verimi düşük oluyor. Doğa canlılığını kaybettiği sürece bir verim olmuyor. Arılar beslenmeden bal yapamıyor. Arı sayısında ciddi düşüş olmadı, sadece bal üretiminde düşüş oldu. Geçen sene dört ton ürettik bu sene en fazla bir buçuk ton olur” diye konuştu.

Arıcılara destek talebi

650’si aktif, bine yakın üyesi bulunan Tunceli Arıcılar Birliği’nin Başkanı Kazım Doğan, Tarım Bakanlığı’nın arıcılara destek vermesi gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Doğan, bölgede üretim kaybının en az yüzde 50 olduğunu vurgulayarak, arı sayısında da düşüş olduğunu söyledi.

Doğan, arıcıların Türkiye genelinde kuraklıktan etkilendiklerini belirterek şunları söyledi: “Kuraklık nedeniyle bitkiler nektar akımına durmadı. Bitkinin nektar akımı olmayınca arının bal mumu örme süreci boşa geçti. Arıcı uzun süre besleme yapmak zorunda kaldı. Balmumu olmayınca yani arının balı koyacak bir yeri olmayınca bal verimi de en az yüzde 50 oranında düştü. Kuraklığın vurduğu alanlarda bakanlık destek paketleri açıklıyor. Eğer kulaklığı ziraati vurmasaydı arıcılar da etkilenmezdi. Arpa fiyatına müdahale ediliyor, ete, süte müdahale ediliyor ama bal fiyatlarında herhangi bir bakanlıkların görüşü yok.”

Tunceli dağlarında üretilen bal Türkiye’nin bir çok bölgesine gönderiliyor.

