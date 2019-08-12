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Kuraklık ve ihracat Moritanya'daki kurbanlık fiyatlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Ülkede yaşanan kuraklık ve yapılan ihracat, kurbanlık hayvan fiyatlarına olumsuz yansıdı

NOAKŞOT (AA) - Moritanya'da bu yıl yaşanan kuraklık ile Senegal ve Mali'ye yapılan ihracat, kurbanlık fiyatlarını artırdı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden hayvanlarını başkent Novakşot'taki Marbat Hayvan Pazarı'na getiren satıcılar, gün boyu sıkı pazarlıklarla alıcı bulmaya çalıştı.

Hayvan satıcısı Muhammed Müslüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle yem bulamadıklarını, yem fiyatlarındaki artışın hayvan fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Moritanya'dan Senegal ve Mali'ye küçük ve büyükbaş hayvan ihraç edilmesinin fiyatları da etkilediğini belirten Müslüm, bu yıl Senegal'e bir milyon küçükbaş hayvan gönderileceğini dile getirdi.

Hayvan pazarındaki satıcılardan Vezen Kori de ağırlık ve cinsine göre hayvan fiyatlarının 13 bin ile 40 bin Moritanya ugiyası arasında değiştiğini ifade etti.

Bayram süresince hayvanlarını satmaya çalışacağını kaydeden Kori, fiyatların yüksek olması nedeniyle alıcı bulmakta zorlandıklarını söyledi.

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