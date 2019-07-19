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Kuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, kuraklık nedeniyle geçen yıl bir futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski günlerine dönüyor.

Kuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, kuraklık nedeniyle geçen yıl bir futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski günlerine dönüyor. Havadan görüntülenen gölün su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Elmalı ilçesindeki karstik oluşumlu Avlan Gölü, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Doğal halinde büyüklüğü 850 hektar olan Avlan Gölü'nde su tutan alan, 2018 yılında bir futbol sahası kadar küçüldü. Birçok canlının terk ettiği, göçmen kuşların uğramadığı Avlan Gölü'nün bu görüntüsü, yağışların etkisi ve karların erimesiyle eski günlerine döndü. Yıllar önce tarım yapmak için kurutulan ancak son dönemde yeniden su tutması için çalışmalar yürütülen Avlan Gölü, havadan görüntülendi. Su seviyesinin hızla yükseldiği görülen gölün çevresinin de yeşillendiği dikkati çekti.
FOTOĞRAFLI

Kuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyorKuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyorKuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyorKuraklıktan futbol sahası kadar kalan Avlan Gölü, eski haline dönüyor

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