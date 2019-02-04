Kural ihlali yapan sürücüler gökyüzünden tespit edildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.
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