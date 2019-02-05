HABER

Kural ihlali yapan sürücüler helikopterli denetimle tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kastamonu'da D-100 kara yolunda helikopterle gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 11 sürücüye para cezası uygulandı

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında gerçekleştirildi.

"Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti; karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.

Helikopter ile kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında kural ihlali yapan 11 sürücüye 3 bin 475 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Hafriyat kamyonu evin bahçesine devrildiHafriyat kamyonu evin bahçesine devrildi
Polisten farkındalık için bez torbaPolisten farkındalık için bez torba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu helikopterli denetim KASTAMONU trafik denetimleri

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Seçim günü 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın

Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.