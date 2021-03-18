HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu

Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu

18.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da hafif ticari araç, kural ihlali yaparak cep yola girmeye çalıştı.

Diyarbakır’da hafif ticari araç, kural ihlali yaparak cep yola girmeye çalıştı. Otobüsün çarpmasıyla takla atan araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Elazığ yolu üzeri İplik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, 01 ABM 710 plakalı Fiat Doblo marka araç ana yoldan kırık olan refüj arasından cep yola girmek istedi. Bu sırada cep yolda ilerleyen 21 AAE 339 plakalı yolcu otobüsü araca çarparak devirdi. Çarpmanın etkisiyle takla atarak kaldırıma çıkan araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Testereli vahşet! Baba ve oğul yaralandıTestereli vahşet! Baba ve oğul yaralandı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

İsyan ettiği sonu oldu! Öldürülen Gizem 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmesi kolay' paylaşımı yapmış

Bıçaklanarak öldürülmüştü! Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Kızını rehin alan damadına dehşeti yaşatmıştı! İşte mahkemenin verdiği karar

Kızını rehin alan damadına dehşeti yaşatmıştı! Karar çıktı

Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp! Görüntüler ortaya çıktı

Yer: Kocaeli! Dehşete düşüren görüntüler

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan başlıyor!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.