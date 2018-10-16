Kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi... Kaza anları kamerada

Adıyaman'da Mobese kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinde kazalara kırmızı ışık ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu görülüyor.

Görüntülerin birisinde Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçmekte olan bir ambulansa yeşil ışıkta geçmekte olan bir kamyon çarpıyor. Meslek Lisesi Kavşağı'nda ise kavşakta ani fren yapan bir otomobil sürücüsünden dolayı zincirleme trafik kazası meydana geliyor.

Yine Meslek Lisesi Kavşağı'nda hızla gelen bir otomobil duramayarak kırmızı ışıklarda bekleyen bir otomobile arkadan çarpıyor. Hastane Kavşağı'nda elektrik kesintisinden dolayı çalışmayan trafik ışıklarından dolayı kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor. Hastane Kavşağı'nda yaşanan başka kazada ise ışık ihlali yapan bir otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. (İHA)

