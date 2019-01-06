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Kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsüne tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

BURSA'da kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.

Kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsüne tepki

BURSA, (DHA)- BURSA'da kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Bir kişinin telefon kamerasıyla görüntülediği anlar, sosyal medyada tepki topladı.
Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerine seyir halinde olan eski model kamyonetin sürücüsü, kural ihlalleri ile diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, en sol şeritte seyir halinde olan kamyonet, sinyal vermeden hızlı bir şekilde en sağ şeride geçmeye çalışırken, başka bir araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yaklaşık 100 metre daha tehlikeli araç süren sürücü, yine başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki toplarken, vatandaşlar sürücünün tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Kural ihlalleri yapan kamyonet sürücüsüne tepki

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