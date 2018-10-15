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Kural tanımaz minibüslere ceza yağdı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

* Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor * İstanbul'un bir çok noktasında kural ihlali yapan minibüsler kameraya yansıdı.

* Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor * İstanbul'un bir çok noktasında kural ihlali yapan minibüsler kameraya yansıdı. * Minibüslere yönelik artan şikayetler üzerine polis denetim yaptı Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - Alper KORKMAZ- Özgür EREN- İSTANBUL DHA Trafik kurallarını hiçe sayan yolcu minibüsleri İstanbulluları isyan ettirmiş durumda. Kentin birçok noktasında ihlal yapan minibüslerle ilgili gelen şikayetler üzerine Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisler fazla yolcu taşıyan ve kural ihlali yapan minibüslere ceza yazdı. Ancak kural tanımazlık polisin denetimi sırasında da devam etti. Bir minibüs sürücüsü başkasının ehliyetine ceza kestirmek istedi. MİNİBÜSCÜLERE CEZA YAĞDI Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor. Artan şikayetler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı polisler Maltepe'de minibüslere yolcu gibi binerek denetim yaptı. Minibüsteki fazla yolcuları ve kural ihlallerin cep telefonlarına kaydeden polisler daha sonra kimliklerini göstererek trafik kontrol noktasında ceza yazdı. Fazla yolcu taşıyan sürücülere 85 lira ve 10 puan ceza puanı verilirken bir minibüse ise kapısı açık hareket ettiği için 108 lira ve 20 ceza puanı verildi. BAŞKASININ EHLİYETİNİ VERMEK İSTEDİ Kontroller sırasında ayakta yolcu taşıdığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü ise cezayı ödeyeceğini ancak cezanın başkasının ehliyetine kesilmesini istedi. Ancak polis minibüs şoförünün ehliyetine ceza puanı kesti.

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