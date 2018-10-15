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Kural tanımaz minibüslere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

  TRAFİK  urallarını hiçe sayan yolcu minibüsleri İstanbulluları isyan ettirmiş durumda.

Kural tanımaz minibüslere ceza yağdı

Ramazan EĞRİ - Taner YENER - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) TRAFİK urallarını hiçe sayan yolcu minibüsleri İstanbulluları isyan ettirmiş durumda. Kentin birçok noktasında ihlal yapan minibüslerle ilgili gelen şikayetler üzerine Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisler fazla yolcu taşıyan ve kural ihlali yapan minibüslere ceza yazdı. Ancak kural tanımazlık polisin denetimi sırasında da devam etti. Bir minibüs sürücüsü başkasının ehliyetine ceza kestirmek istedi.

MİNİBÜSCÜLERE CEZA YAĞDI
Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor. Artan şikayetler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı polisler Maltepe'de minibüslere yolcu gibi binerek denetim yaptı. Minibüsteki fazla yolcuları ve kural ihlallerin cep telefonlarına kaydeden polisler daha sonra kimliklerini göstererek trafik kontrol noktasında ceza yazdı. Fazla yolcu taşıyan sürücülere 85 lira ve 10 puan ceza puanı verilirken bir minibüse ise kapısı açık hareket ettiği için 108 lira ve 20 ceza puanı verildi.

BAŞKASININ EHLİYETİNİ VERMEK İSTEDİ
Kontroller sırasında ayakta yolcu taşıdığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü ise cezayı ödeyeceğini ancak cezanın başkasının ehliyetine kesilmesini istedi. Ancak polis minibüs şoförünün ehliyetine ceza puanı kesti.

(FOTOĞRAF)

Kural tanımaz minibüslere ceza yağdıKural tanımaz minibüslere ceza yağdıKural tanımaz minibüslere ceza yağdıKural tanımaz minibüslere ceza yağdı

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