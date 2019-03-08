HABER

Kural tanımaz sürücüler jandarma helikopterinden kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan tespit edip ceza yağdırdı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan tespit edip ceza yağdırdı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, birçok noktada kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler, gerekli idari işlemleri yapıp ceza kesti. Havada denetimlerin devam edeceği belirtildi.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Malatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklamaMalatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklama
Şanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktüŞanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.