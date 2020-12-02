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  4. Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi

Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi

02.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen ay maske takmayan ve karantina kuralına uymayan 170 kişiye toplam 216 bin lira para cezası kesildi.Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirtilen yerlerde “ Sağlık için hepimiz için” mottosu ile genel olarak denetimler gerçekleştirdi.Kasım ayı içerisinde maske takmadığı tespit edilen ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen ay maske takmayan ve karantina kuralına uymayan 170 kişiye toplam 216 bin lira para cezası kesildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirtilen yerlerde “ Sağlık için hepimiz için” mottosu ile genel olarak denetimler gerçekleştirdi.
Kasım ayı içerisinde maske takmadığı tespit edilen ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 142 şahıs hakkında toplamda 127 bin 800 lira, karantina kuralına uymayan 28 şahıs hakkında toplam 88 bin 200 lira olmak üzere toplam 170 şahsa 216 bin lira para cezası uygulandı.

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