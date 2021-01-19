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  4. Kurallara uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza

Kurallara uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza

19.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira cezai işlem uygulandı.Kırklareli İl Jandarma ekipleri tarafından Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişiye toplamda 46 bin 350 lira para cezası kesildi.İl jandarma ekipleri kentteki sorumluluk alanlarında vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Kırklareli’de korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira cezai işlem uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma ekipleri tarafından Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişiye toplamda 46 bin 350 lira para cezası kesildi.
İl jandarma ekipleri kentteki sorumluluk alanlarında vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

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