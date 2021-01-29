Kurallara uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Kırklareli’nde bir restoranda alkol tüketen 6 kişiye 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Babaeski’nin Kadıköy köyünde bulunan bir restoranda tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, işyerinin açık olduğu, işletmede işletme sahibi S.E. dahil, H.G., S.T., İ.A., Ö.P. ile İ.A. isimli şahısların alkol tükettikleri ve sigara içtikleri tespit edildi. İşletme sahibine işyerine müşteri kabul ederek sunum yapması, diğer şahıslara ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

