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"Kurallara uyulursa kazalar yok denilecek kadar azalır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kontrol edilen araçlarda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi - Vali Özdemir Çakacak: - "Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek. Eğer sürücülerimiz trafik kurallarına harfi harfine riayet ederse, trafik kazaları yok denilecek kadar azalır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtan trafik polisleri, küçüklerden ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde Eskişehir-Ankara kara yolunda denetim yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.

Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara ise "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi. Çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceği belirtildi.

Çocuklar doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.

- Her 10 kilometrede denetim

Uygulamaya katılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başlamasıyla kara yollarında yoğunluk oluştuğunu belirterek, bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler alındığını söyledi.

Eskişehir'i çevre illere bağlayan tüm yollarda her 10 kilometrede bir denetim olmak üzere bütün trafik ekiplerinin görev yaptığını ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Amacımız insanlarımızın bayramda ulaşmak istedikleri yerlere güven içinde kazasız belasız ulaşmalarını sağlamak. Bakanlığımız özellikle kara yolu trafik güvenliğimizle ilgili çeşitli kampanyalar başlattı bu yıl içinde. Bu bayramda da not vermek için yolcularımıza karne dağıttık. Oradan sürücülerimizin trafik kurallarına ne kadar uyup uymadığını göstermek amacımız. Aynı şekilde yine çocuklarımıza birer kırmızı düdük veriyoruz ve sürücülerimiz trafik kurallarına uygun hareket etmezse bu düdüğü çalıyorlar. Tabii bütün bu çalışmalardan, bütün alınan trafik tedbirlerinde amaç, trafik kazalarının önlenmesini sağlamaktır."

Çakacak, trafik kazalarını büyük bir terör olarak nitelendirdi.

Trafik terörünün her ülkede yaşandığına dikkati çeken Vali Çakacak, "Amacımız burada trafik kazalarını en aza indirmek. Eğer sürücülerimiz trafik kurallarına harfi harfine riayet ederse, trafik kazaları yok denilecek kadar azalır. Amacımız zaten hiç olmamasını sağlamak. Özellikle bu bayram gününde, bu mübarek günlerde bayramın hüzne dönüşmemesini sağlamaktır." dedi.

Uygulamaya, Çakacak'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile diğer ilgililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
denetim Eskişehir trafik Uygulama

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