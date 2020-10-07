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Kuralları hiçe sayan 15 kişi kumar oynarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’da kiraladıkları evde kumar oynarken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 15 kişiye, pandemi kurallarını hiçe saydıkları gerekçesiyle 47 bin 250 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Budamış Mahallesi’nde bulunan kiralı bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Kastamonu’da kiraladıkları evde kumar oynarken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 15 kişiye, pandemi kurallarını hiçe saydıkları gerekçesiyle 47 bin 250 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Budamış Mahallesi’nde bulunan kiralı bir evde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada kumar masası, kumar oynamada kullanılan çok sayıda malzeme ile 49 bin 345 TL nakit para ele geçirildi. Mutfak dolabında ise 14 adet uyuşturucu hap bulundu. Daireyi kiralayan ve kumar oynatan kişiler hakkında adli işlem başlatılan operasyonda gözaltına alınan 15 şahsa ise ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 47 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 15 kişi hakkında pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

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