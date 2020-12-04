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Kuralları hiçe sayanlara 9 bin 996 lira ceza

04.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Kuralları hiçe sayanlara 9 bin 996 lira ceza

Zonguldak’ta pandemi kurallarını hiçe sayarak bir kahvehanenin alt katında toplanıp sigara içen ve alkol alan 6 kişiye 9 bin 996 lira para cezası uygulandı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Beycuma beldesinde gece saat 23.00’da M.Ş.’ye.(43) ait kahvehanede yapılan kontrol sonucunda, kahvehanenin alt katında işletme sahibi de dahil olmak üzere toplam 6 kişinin kapalı alanda sigara içtikleri, alkol aldıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi.Yapılan tespitler sonucunda şahıslara; Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282.

Zonguldak’ta pandemi kurallarını hiçe sayarak bir kahvehanenin alt katında toplanıp sigara içen ve alkol alan 6 kişiye 9 bin 996 lira para cezası uygulandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Beycuma beldesinde gece saat 23.00’da M.Ş.’ye.(43) ait kahvehanede yapılan kontrol sonucunda, kahvehanenin alt katında işletme sahibi de dahil olmak üzere toplam 6 kişinin kapalı alanda sigara içtikleri, alkol aldıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi.
Yapılan tespitler sonucunda şahıslara; Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince kişi başı 900 TL olmak üzere maske takmama kabahatinden 5 bin 400 TL, 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince kişi başı 392 TL, emre aykırı davranış kabahatinden 2 bin 352 TL, 5326 sayılı kabahatler kanununun 39. maddesi gereğince kişi başı 187 TL, kapalı alanda sigara içtikleri için bin 122 TL, 5326 sayılı kabahatler kanununun 36. maddesi gereğince kişi başı 187 TL, çevreyi rahatsız etmekten dolayı bin 122 TL, toplamda ise 9 bin 996 TL idari yaptırım kararı cezası uygulandı.

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