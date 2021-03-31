Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı

Gaziantep’te helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 50 araç plakası ve sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 7 ekip ve 15 personel ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlere polis helikopteri de destek verirken kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Denetimlerde, 22 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne zorunlu haller dışında kara yolu üzerinde bekleme yapmaktan, 1 araç sürücüsüne çekici-kamyon türü araçların sürekli sol şerit ihlalinden, 5 araç sürücüsüne yükü karayoluna dökülecek şekilde yükleme yapmaktan ceza kesildi.

Ekipler helikopter kamerası ile kaydedilen ve kuralları ihlal eden toplam 50 araç sürücüsüne ve plakasına ceza kesti.

