"Kur’an-ı Kerim yakmak terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon"

Michael Ziegler, “Rasmus Paludan hakkında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum, hatta hiç yok. Çünkü eylemleri terbiyesizce, saygısızca ve provokasyon. İnsanların inançlarına saygı gösterilmeli. Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Hiç kimseye bir yararı yok. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

Caminin avlusuna kurulan iftar çadırında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve akşam ezanı ile yemek duasında el açan Ziegler, kendi belediyesinde Müslüman toplumunun bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Michael Ziegler, "Belediyemiz sınırlarında hep birlikte barış içinde kardeşçe yaşıyoruz." dedi.

KOPENHAG (AA) - Danimarka Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler, "Danimarka’da tabii ki ifade özgürlüğü olmalı ama onun (Rasmus Paludan) yaptıkları tamamen terbiyesizlik, saygısızlık ve provokasyon. Paludan’ın eylemlerini doğru bulmuyorum." dedi.

İftardan sonra çay ikram edilen Ziegler, Ramazan ayı dolayısıyla kendisine yapılan bu davet ile ilgili, “Bu sıcacık ortamda bulunmak çok keyifli. Kendim oruç tutmadım ama burada oruç tutanlardan gördüğüm, iftar saatine yakın son dakikalar biraz zor geçti.” ifadesini kullandı.

Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Yıldırım Çelik ise her yıl iftar çadırı kurduklarını belirterek, belediye sınırları içerisinde Pakistanlılar ve Araplar ile birlikte bir mozaik olarak, bir çatı altında Ramazan ayını idrak ettiklerini vurguladı.

