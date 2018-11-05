Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları dağıtmışlar

Sınavı kazandıktan sonra sanık Erbil ile Polis Akademisine kayıt yaptırdıklarını anlatan M.K, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaştığını, darbe girişiminden sonra da FETÖ'nün çözülmesi için tüm bildiklerini gerekli mercilere ilettiğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen M.K, sanıklardan Mustafa Erbil'i Manisa'daki FETÖ evlerinde tanıdığını 2012'deki Polis Akademisi Sınavı'na girmeden birkaç hafta önce kendilerinden sorumlu örgüt üyesinin Erbil'in de aralarında olduğu öğrenci grubuna kitapçık halinde soruları verdiğini belirtti.

Tanık M.F.Y de sanıklardan Ahmet Yakup Ege ve Mustafa Tatlıoğlu'nu FETÖ evlerinden ve örgütsel toplantılardan tanıdığını bildirdi.

Lise döneminde FETÖ ile tanıştığını ve mesleğe de örgütün yönlendirmeleriyle başladığını ifade eden M.F.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Yakup Ege ile lisedeyken FETÖ'nün dershanesinde tanıştık. Sınava girmeden bir hafta önce abiler bizi bir eve çağırdılar. Normal sohbet havasında geçeceğini düşünmüştük. Evde bizden sorumlu Barış kod adlı Semih Ağca vardı. Ahmet Yakup Ege ve Mustafa Tatlıoğlu da o evdeydi. Sohbet devam ederken abiler Polis Akademisi Sınavı'na gireceğimizi öğrenmişler.

Ben akademiye girecek kimsenin hakkına girmek istemiyordum. Soruların verilmesinde yanlış bir şey olduğunu anlamıştım. Peygamberlerden örnek vererek, o zamanda buna benzer şeyler olduğunu söyleyerek bizi ikna etmeye çalıştılar. Soruların sınav sorusu olduğunu söylediler. Kur'an-ı Kerim çıkarttılar. Üzerine elimizi koyarak yemin metnini okutup sınav soruları Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak dağıttılar."