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Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları dağıtmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince önceden elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi - Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren eski Polis Akademisi öğrencisi M.F.Y, sınavı sorularının Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak örgüt evindeki kişilere dağıtıldığını anlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, önceki ara karar gereği dava dosyasına gönderilen evrakları okudu ve ardından tanık beyanlarının alınmasına geçildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen M.K, sanıklardan Mustafa Erbil'i Manisa'daki FETÖ evlerinde tanıdığını 2012'deki Polis Akademisi Sınavı'na girmeden birkaç hafta önce kendilerinden sorumlu örgüt üyesinin Erbil'in de aralarında olduğu öğrenci grubuna kitapçık halinde soruları verdiğini belirtti.

Sınavı kazandıktan sonra sanık Erbil ile Polis Akademisine kayıt yaptırdıklarını anlatan M.K, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaştığını, darbe girişiminden sonra da FETÖ'nün çözülmesi için tüm bildiklerini gerekli mercilere ilettiğini söyledi.

Tanık M.F.Y de sanıklardan Ahmet Yakup Ege ve Mustafa Tatlıoğlu'nu FETÖ evlerinden ve örgütsel toplantılardan tanıdığını bildirdi.

Lise döneminde FETÖ ile tanıştığını ve mesleğe de örgütün yönlendirmeleriyle başladığını ifade eden M.F.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Yakup Ege ile lisedeyken FETÖ'nün dershanesinde tanıştık. Sınava girmeden bir hafta önce abiler bizi bir eve çağırdılar. Normal sohbet havasında geçeceğini düşünmüştük. Evde bizden sorumlu Barış kod adlı Semih Ağca vardı. Ahmet Yakup Ege ve Mustafa Tatlıoğlu da o evdeydi. Sohbet devam ederken abiler Polis Akademisi Sınavı'na gireceğimizi öğrenmişler.

Ben akademiye girecek kimsenin hakkına girmek istemiyordum. Soruların verilmesinde yanlış bir şey olduğunu anlamıştım. Peygamberlerden örnek vererek, o zamanda buna benzer şeyler olduğunu söyleyerek bizi ikna etmeye çalıştılar. Soruların sınav sorusu olduğunu söylediler. Kur'an-ı Kerim çıkarttılar. Üzerine elimizi koyarak yemin metnini okutup sınav soruları Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak dağıttılar."

Tanık F.E. de sanık Osman Karaçar'ı liseden tanıdığını yatılı okulda birlikte kaldıklarını anlattı.

O dönem sanıkla FETÖ evlerinde düzenlenen toplantılara katıldıklarını belirten F.E, "Osmanla abilere gidiyorduk. Polis Akademisi Sınavı'ndan önce bu kişiler yemin ettirerek, ikimize aynı anda soruları verdiler. Ben akademiye giremedim, Osman girdi." diye konuştu.

Tanık E.A. da sanıklardan Samet Değirmeci'yi örgüt evlerinde gördüğünü ve kendisine o evlerde matematik dersi anlattığını, aynı zaman o dönem Kocaeli Üniversitesi'nde okuduğunu bildiğini söyledi.

O evlerde FETÖ elebaşı Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, sözde vaaz videoları izletildiğini anlatan E.A, sanığın lise öğrencilerinden sorumlu olduğunu belirtti.

- İddianame

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY unsurlarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği belirtiliyor.

Sanıklar bu kapsamda, "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanıyor.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Polis Akademisi sınav soruları

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