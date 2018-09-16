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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yarışmada Enes Kaput birinci oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali Kahramanmaraş'ta yapıldı.

Abdülhamithan Camisi'nde imam ve müezzinler birinci olmak için yarıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, yaptığı konuşmada, din görevlileri arasındaki Kur'an-ı Kerim okuma yeteneğini geliştirmek ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet amacıyla yarışma düzenlediğini belirtti.

2004 yılından bu yana yarışmaların düzenlediğini ifade eden Şahin, "Her ili temsilen bölgelerde yapılan yarışmalardan sonra burada 10 bölgeden gelen 10 yarışmacımız Türkiye finalinde yarışacaklar." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada İzmir'den katılan Enes Kaput birinci, İstanbul'dan Muhammed Fatih Dölen ikinci, Bursa'dan Yahya Çelik ise üçüncü oldu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç da katıldı.

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Kahramanmaraş Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali

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