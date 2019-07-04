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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kütahya'daki tarihi Ulu Cami'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı erkek Kur'an kursları arasında düzenlenen yarışmada Türkiye birinciliğini Doğukan Yegin elde etti

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı erkek Kur'an kursları arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde birinciliği Doğukan Yegin kazandı.

Kütahya Müftülüğü ev sahipliğinde tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma yarışmasına, Balıkesir, Bitlis, Gaziantep, Isparta, İzmir, Malatya ve Samsun'daki bölge yarışmalarında birinci olan 7 öğrenci katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yaptığı konuşmada, yarışmanın kaybedeninin bulunmadığını, katılan bütün öğrencilerin birer "Kur'an incisi" olduğunu dile getirdi.

Yaz tatilinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin Kur'an öğrenmek için camileri doldurduğunu anlatan Dinç, camilerde ayrıca temel dini eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Vali Ömer Toraman da yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek ve eğitim merkezi görevlisi Mehmet Öztürk'ten oluşan jüri, öğrencilerin performansını değerlendirerek sonuçları açıkladı.

Buna göre, Bitlis'ten Doğukan Yegin birinci, İzmir'den Ömer Baydar ikinci, Gaziantep'ten Mehmet Hakan Doğan üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve öğreticilerine ödülleri protokol üyelerince verildi.

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