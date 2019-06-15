HABER

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan çocuklara bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir camide "Haydi çocuklar camiye" projesi kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Haydi çocuklar camiye" projesi kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

İlçe merkezinde bulunan Kardeşler Cami'since yürütülen proje kapsamında 8 ay boyunca akşamları camiye gelen öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye hayırseverlerden temin edilen bisiklet 54 çocuğa ise çeşitli hediyeler verildi.

Kardeşler Camisi İmamı Mustafa Çelik, törende yaptığı açıklamada çocuklara camiyi sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çelik çocuklara proje kapsamında 8 ay boyunca akşamları dini eğitimler verdiklerini, düzenledikleri yarışmalarda da öğrencileri ödüllendirdiklerini belirterek, "Birinci gelen arkadaşlarımıza bisiklet dağıttık. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması için ilmihal, Peygamberimizin hayatından sorular hazırlayarak böyle bir yarışma düzenledik. Diğer arkadaşlarımıza da giyim eşyası hediye ettik. Bu projeyi genele yaymayı düşünüyoruz. İlk zamanlarda bir camiyle başladık şimdi 3 camiye çıktı. Önümüzdeki dönemde inşallah bütün Suruç'a yayarız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törenin ardından hediyelerini alan çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
TİGEM’in tayları görücüye çıkıyorTİGEM’in tayları görücüye çıkıyor
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığıAtık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Cami Imamı kuran Suruç Şanlıurfa yarışma

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.