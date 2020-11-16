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  4. Kur’an-ı Kerim’i yırtan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldı

Kur’an-ı Kerim’i yırtan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldı

16.11.2020 19:25 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam’a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam’a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey’in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.

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