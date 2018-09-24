Kur'an kursları yeni eğitim-öğretim yılına başladı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kur'an kursu hizmetlerinin, halen sundukları en önemli din eğitimi faaliyeti olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, bu dönemin en önemli hizmet kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Geçen yıl 122 bin yavrumuzla yolumuza devam ettiğimiz bu eğitim kalemimizde bu sene 160 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Kadir Dinç, Esenyurt'taki Hacı Ahmet Albayrak Camisi Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kursların sürekli devam ettiğini söyledi.
Ancak yaz aylarında özellikle yeni kayıt döneminde hem öğreticilerin pedagojik formasyon eğitimlerine ağırlık verildiğini hem de kursların yeni öğrencilerine kavuşmak üzere bir hazırlık içinde olduklarını anlatan Dinç, halkın dini konularda aydınlatılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yoğun bir çalışma içinde olduğunu aktardı.
Bugün itibarıyla hafızlık tespit sınavlarının, 3 bin 20 kişinin müracaatıyla başladığını, bir hafta sürecek sınav neticesinde 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de belgeli 10 bin hafızın daha hizmet vereceğini belirten Dinç, toplam 142 bin 126 kayıtlı hafızın bulunduğunu, 76 bin kişinin de halen bu eğitimlere devam ettiğini ifade etti.
Yeni atamaları yapılan 9 bin 500 sözleşmeli imam hatipliden henüz eğitime alınmamış bin 840 imam hatibin de 6 hafta sürecek mesleki hazırlık eğitimlerinin başladığını aktaran Dinç, "Kur'an kursu hizmetlerimiz halkımıza sunduğumuz en önemli din eğitimi faaliyetimizdir. Gerçekleştirdiğimiz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, bu dönemin en önemli hizmet kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Geçen yıl 122 bin yavrumuzla yolumuza devam ettiğimiz bu eğitim kalemimizde bu sene 160 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Dinç, 4-6 yaş Kur'an kurslarında özellikle öğreticilerin daha nitelikli ve bu alanda derinlikli hale gelmeleri için yoğun bir hizmet içi eğitim faaliyeti de gerçekleştirdiklerini aktardı.
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- "Çocuklarımızın Kur'an ile tanışmış olması çok önemlidir"
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da programda, bugünün kendileri için bir ekim mevsimi olduğunu, çünkü Kur'an kursları ve okulların, çocukların gönül dünyasına yeni bilgilerin, duyguların, coşkuların, heyecanların, sevgilerin, geleceğe ait birikimlerin ekilmeye başlandığı önemli bir dönem olduğunu vurguladı.
Bu ekim merasimini Albayrak Kur'an Kursu'nda gerçekleştirmek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, kurs mekanını bu merasim için açan Albayrak ailesine teşekkür etti.
Yılmaz, bu açılışın hasat mevsimine uygun şekilde gerçekleşmesini, bu yılın bereketli olmasını diledi.
İlahi kelamın okunması, öğrenilmesi ve ezberlerinin zor şartlarda bile asla kesintiye uğramadığını ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Fakat bugün bizim sorumluluğumuz biraz daha artmıştır. İmkanlarımız, fiziki mekanların güzelliği, taleplerin yükselmiş olması, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizlerin sorumluluğunu arttırıyor. Mazeretlerimiz kalmadı. Daha iyi yüksek seviyede eğitim vermek daha iyi sonuçlara ulaşmak için ileri yürümeye çalışacağız.
4-6 yaş dönemi, çocukların zihinlerinin berrak, beyaz bir kağıt gibi yazdığınız her şeyin üzerinde kaldığı bir çağdır. Bu çağda çocuklarımızın Kur'an ile dini değerlerle tanışmış olması çok anlamlı ve önemlidir."
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