HABER

Kuran kurslarında trafik eğitimi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi.

Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 03-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.
Sözkonusu eğitimler kapsamında 2019 yılı yaz tatili döneminde, 13 Haziran -16 Eylül 2019 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde çocuklara yönelik il müftülüklerine bağlı yaz kuran kurslarında ve yaz okullarında trafik eğtimleri İl emniyet müdürlükleri koordinesinde verilmeye devam ediliyor. Bu eğitimler kapsamında 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğumuza kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi

Kuran kurslarında trafik eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.