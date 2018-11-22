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Kuran kursu hocasına, 5 kız öğreniye tacizden 81 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Kuran kursu hocası Hasan Arslan (36), 81 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Kuran kursu hocası Hasan Arslan (36), 81 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Olay, geçen yıl Ağustos ayında Alaçam ilçesinde meydana geldi. Yaz tatilinde kızlarının ilçedeki Kuran kursuna gitmek istememesi üzerine aileler, durumdan şüphelendi. Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, Kuran kursunda hoca olan Hasan Arslan'ın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Arslan'dan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Hakar Arslan, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Hakan Arslan hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Hasan Arslan, toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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