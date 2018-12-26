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Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Yemen'e gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Konya'da 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdiği 5 bin liralık harçlıklarını iç savaşın sürdüğü Yemen'e gönderdi

Konya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderdi.

Yemen'deki açlık dramına dikkat çekmek isteyen Meram İlçe Müftülüğüne bağlı Birol Polat 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen için başlattığı "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına destek verdi.

Yaşları 4 ila 6 arasında değişen öğrenciler, ülkelerinde yaşanan iç savaş ve yoksulluk nedeniyle temel ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan Yemenliler için harçlıklarını kumbarada biriktirdi.

Öğrencilerin 5 bin lirayı bulan harçlıkları, Yemen'e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi adına İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'na teslim edildi.

Poçanoğlu ise minik öğrencilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye diyanet vakfı Yemen "Yemen'e Sessiz Kalma"

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