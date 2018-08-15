Kur'an kursu öğrencileri yarıştı

Batman'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Batman'da Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen bilgi yarışmasında, 50 Kur'an kursu öğrencisi ter döktü.
Bilgi yarışmasına katılan çocuklara, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, fıkıh ve akaid konularını içeren sorular soruldu.
Sınavda dereceye girecek çocuklar, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.
Mehmet Emin Terece Camisi İmamı Hıfzullah Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların yaz boyunca öğrendiklerini pekiştirmek olduğunu söyledi.
Yaz Kur'an kurslarına Batman'da 15 bin çocuğun katıldığını bildiren Terece, şöyle konuştu:
"Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur'an kursu düzenledik. Bu yaz Kur'an kurslarının bitimine iki gün kala çocukların kurs süresince almış oldukları eğitimlerinin semeresini almak üzere Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, fıkıh, akaid, bir çocuğun mutlaka bilmesi ve sahip olması gereken konularda sınav yaptık. Amacımız çocuklarımızın öğrendiklerini pekiştirmek ve onlara sınav heyecanını yaşatmaktır."
Batman'da 25 Haziran'da başlayan Kur'an kursları, 17 Ağustos'ta sona erecek.
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