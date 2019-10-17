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Kur'an kursu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kız Kur'an kursu öğrencileri, Fetih Suresi'ni okuyup Mehmetçik için dua etti

Kahramanmaraş'ta kız Kur'an kursu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Abdülhamithan Camisi'nde bir araya gelen öğrenciler, kentteki çeşitli imam hatip lisesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla, hatim ve dua programı düzenlendi.

Fetih Suresi'ni okuyan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti.

İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla camide toplandıklarını söyledi.

Harekata İl Müftülüğü olarak manevi destek vermek istediklerini ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 öğrenci camide bir araya geldi. Tek bir nefes ve ruhla, birlik ve beraberlik içinde Fetih Suresi ve tesbihatları okuyarak sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak istedik. Her perşembe bu programı düzenlemek istiyoruz."

Kur'an kursu öğreticilerinden Nurgün Buz da camiye gelerek Mehmetçik'e dua ettiklerini belirterek, "Allah Mehmetçik'imizi korusun. Harekatın kazasız ve belasız bitmesini temenni ediyorum." dedi.

Öğrencilere destek veren Ayşe Yılmaz ise "Askerlerimize dua ediyoruz. Allah askerlerimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı dua

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