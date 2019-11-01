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Kur’an Kursu öğrencilerinden İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kur’an Kursu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek annelerinin hazırladıkları hediyeleri ikram ettiler.Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla, Yeni Mahalle Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrencileri, kurs öğreticileri Fatma Gökkaya ve Züleyha Coşkun’un nezaretinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek görevli jandarma amcalarına annelerinin hazırladığı hediyeleri ikram ettiler.

Kur’an Kursu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek annelerinin hazırladıkları hediyeleri ikram ettiler.
Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla, Yeni Mahalle Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrencileri, kurs öğreticileri Fatma Gökkaya ve Züleyha Coşkun’un nezaretinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek görevli jandarma amcalarına annelerinin hazırladığı hediyeleri ikram ettiler. Çok mutlu olan komutanlar ve askeri personel miniklere teşekkür ettiler.
Kur’an kursu öğreticileri, ziyaret ile ilgili olarak “Çocuklarımızın devlet, millet, vatan, mukaddesat, şehitlik, milli ve manevî değerler, birlik, beraberlik, kardeşlik bilinçlerinin gelişmesi, düşmanlarımıza ve milletimizin yüce duygularını istismar eden hin çevrelere karşı mücadele veren güvenlik kuvvetlerimizi tanımaları bakımından çok faydalı oldu. Kabulleri için İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay’a, personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

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