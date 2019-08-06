Kur’an kursu öğrencisinin örnek davranışı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören bir öğrenci, yaralı halde buldukları ve nesli tehlike altında olan balaban kuşunu yetkililere teslim etti.

Kur’an kursuna katılan Utku Eren Özinci, cami bahçesinde yaralı halde bulduğu balaban kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kur’an kursu öğrencisi Eren Özinci “Kursa girmeden önce bu kuş çatıdan aşağı ağacın yanına düştü. Yanına gidip baktım yaralıydı. Caminin içerisinden su kabı getirip biraz su içirdim. Sonra suyu içtikten sonra canlanmaya başladı. Kafasını havaya kaldırdı. Arkadaşımla birlikte belediyeye götürdük” dedi.

Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Sandıklı Milli Parklar Şefi Yasin Ayalp, Sandıklı civarında bulunan Karkuyu, Acıgöl gibi irili ufaklı göletlerde birçok yabani hayvanın yaralı veya sakat olarak kendilerine teslim edildiğin belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu, genellikle balık, kurbağa gibi canlılarla beslenir ve sulak alanlarda bulunurlar. Sadece Karadeniz bölgesinde az bir miktarda görülen balaban kuşu diğer yerlerde ise daha yoğun bulunmaktadır. Yalnız yaşarlar” dedi.



