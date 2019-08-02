Kuran kursunda mahsur kalan 20 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gittikleri camideki Kuran kursunda, kapı kilidinin arızalanması sonucu içeride mahsur kalan yaşları 8 ile 12 arasında değişen 20 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Bozkurt Mahallesi'ndeki Limoncu Camisi'nin Kuran kursuna giden aralarında kızların da bulunduğu 8 ile 12 yaş aralığındaki 20 öğrenci, kapı kilidinin bozulması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Öğrenciler, telaşla cep telefonlarından ailelerini arayıp durumu bildirdi. Camiye gelen aileler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ikinci kattaki Kuran kursunun kapı kilidini kırıp, yarım saat boyunca içerde mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Korktukları gözlenen öğrencilerden bazıları kendilerini almaya gelen yakınları tarafından sakinleştirildi.

Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli, "Endişe edilecek bir durum yok. Kapı kilidi arızalanmış. Doğal olarak öğrenciler biraz korkmuş" dedi.

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