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Kuran kursunda yangın: 28 kişi hayatını kaybetti

18.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkelerinden Liberya’da bir yatılı Kuran kursunda çıkan yangında 26 öğrenci ile iki öğretmen hayatını kaybetti.

Liberya'nın başkenti Monrovia yakınlarında yer alan Paynesville City kentindeki yatılı Kuran kursunda, Salı gecesi geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Resmi olmayan verilere göre 26'sı öğrenci, ikisi öğretmen en az 28 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar ise, ölü sayısının en az 30 olduğunu bildiriyor.

Olay yerini ziyaret eden Liberya Devlet Başkanı George Weah, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti ve yaşanan olaydan dolayı hem hayatını kaybedenlerin yakınlarının, hem de tüm Liberya'nın zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Weah'ın bir sözcüsü de, bir cami kompleksi içinde yer alan yatılı Kuran kursunda çıkan yangın sonucu hayatını yitiren öğrencilerin 10 ile 20 yaş arasında olduğunu bildirdi. Yetkililer yangının, gece öğrencilerin uyku saatinde meydana geldiği için can kaybının bu denli yüksek olduğunu vurguluyor.

Nüfusu yaklaşık 4 miyon 100 bin civarında olan Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halkın yüzde 12'lik kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

KNA,dpa,AFP / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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