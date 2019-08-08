HABER

Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Büyük ödülleri kazanan öğrenciler sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.
Yeni Cami’de düzenlenen ödül töreninde öğrenciler, kurs süresi boyunca öğrendikleri duaları okuyup, bilgilerini paylaştı.
Törende konuşan cami imam hatibi Ali Köse, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da camimizde 100 öğrencimiz vardı. 100 öğrencimizin yüzde 60’ı Kur’an’a geçti. Tabi çok başarılı olan öğrencilerimize büyük ödüller hedef koyduk. Büyük başarı elde eden öğrencilerimize bisiklet, altın gibi hediyeler verdik. Ama öğrencilerimizin hepsine hediye vereceğiz" dedi.
Hediyenin teşvik amacıyla verildiğini dile getiren Köse, "Öğrencilerimiz burada hem dini bilgilerini öğrendi, hem namaz surelerini öğrendiler, namaz kılacak seviyeye geldiler. Özellikle öğrencilerimize ve velilerimize bu yazın sıcağında tatil yapmak yerine camimize gelerek dini ve diyanetini tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Bayram Aydın da, her yıl düzenlenen Kur’an kursu bitirme programlarına katıldıklarını söyleyerek, “Özellikle burada çocuklara güzel hediyeler temin edildiği için öğrencisi çok fazla. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklara ne yapılsa azdır. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Törene mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci velileri katıldı.

Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındıBüyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke olduKastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.