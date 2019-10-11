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Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangının ardından olay yerine gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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