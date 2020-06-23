Kuranda Geçen İslami Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğacak çocuğuna isim bulmak isteyenlerin kaynaklarından biri de Kuran-ı Kerim'dir. Aileler İslami kız isimleri arasından seçim yapmak isteyebilir. Hz. Muhammet'in meclislerinde bulunmuş kadın sahabe isimleri arasından seçim yapabilirler. Kuranda geçen bebek isimleri hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar için ayrılır. Günümüzde dini kız isimleri arasına karışan bazı Arapça isimler aileleri yanıltır. Aşağıda yer alan kuranda geçen kız isimleri listesinden bebeğiniz için dilediğiniz ismi seçebilirsiniz.

A Harfiyle Başlayan İsimler

Adile: Adaletli, hak veren, doğru anlamındadır. Doğruluktan ayrılmayan anlamı da taşır.

Ahsen: En güzel, çok güzel demektir.

Akife: İbadet eden, ibadetle uğraşan.

Aliye: Yüce, ulu, yüksek, şanlı.

Asel: Arapça bal anlamına gelen kelime, cennetten akan bal ırmağını tasvir ederken kullanılır.

Asife: Çok şiddetli esen yıkıcı rüzgar.

Asiye: Direk, sütun, kolon demektir. Ayrıca isyan eden ve acılı kadın anlamlarını da taşır.

Arife: Çok bilgili, anlayışlı, ileri görüşlü.

Azra: El değmemiş. Medine’nin diğer bir adı.