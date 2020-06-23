Kuranda Geçen İslami Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Yeni doğacak çocuğuna isim bulmak isteyenlerin kaynaklarından biri de Kuran-ı Kerim'dir. Aileler İslami kız isimleri arasından seçim yapmak isteyebilir. Hz. Muhammet'in meclislerinde bulunmuş kadın sahabe isimleri arasından seçim yapabilirler. Kuranda geçen bebek isimleri hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar için ayrılır. Günümüzde dini kız isimleri arasına karışan bazı Arapça isimler aileleri yanıltır. Aşağıda yer alan kuranda geçen kız isimleri listesinden bebeğiniz için dilediğiniz ismi seçebilirsiniz.
Adile: Adaletli, hak veren, doğru anlamındadır. Doğruluktan ayrılmayan anlamı da taşır.
Ahsen: En güzel, çok güzel demektir.
Akife: İbadet eden, ibadetle uğraşan.
Aliye: Yüce, ulu, yüksek, şanlı.
Asel: Arapça bal anlamına gelen kelime, cennetten akan bal ırmağını tasvir ederken kullanılır.
Asife: Çok şiddetli esen yıkıcı rüzgar.
Asiye: Direk, sütun, kolon demektir. Ayrıca isyan eden ve acılı kadın anlamlarını da taşır.
Arife: Çok bilgili, anlayışlı, ileri görüşlü.
Azra: El değmemiş. Medine’nin diğer bir adı.
Aleyna: Sıkıntılardan kurtulmak. Kuran’da “bizim üzerimize, bizim hakkımızda” anlamıyla kullanılır.
Azze: Saygılı, saygıdeğer.
Atiye: Bağışlama.
Alime: Bilgi sahibi olan kadın.
Behice: Güzel, güler yüzlü.
Beşire: Müjdeci, müjde getiren.
Berra: Doğru söz, hayır işleyen kimse.
Berre: Temizleyici.
Bedia: Beğenilen, takdir edilen.
Beyza: Günahsız.
Benan: Parmakla gösterilen kişi.
Bükre: Sabah vakti.
Beyna: İyi ve kötünün arasında kalan. Zuhruf suresinde geçer.
Bereket: Bolluk, verim.
Cennet: Öldükten sonra iyilerin ve günahsızların gideceği yer.
Cedide: Kullanılmamış.
Duha: Kuşluk vakti.
Dünya: Üzerinde yaşanılan alem.
Dulhan: Kıyamet gününde çıkacak duman.
Ebrar: İyiler iyisi, iyilerden biri.
Ecrin: Allah'ın hediyesi.
Emine: Emin, güvenilir, inanılır.
Emire: Kadın yönetici, emir verme yetisi olan.
Enhar: Nehirler, ırmaklar.
Esma: İsimler anlamına gelir.
Elif: İslam alfabesinin ilk harfi.
Enise: Cana yakın, dost.
Esved: Kara.
Ebrar: Hayırsever, iyi.
Esra: Karanlıkta yol gösteren.
Eda: Davranış, hareket.
Ecre: Ödül. Ecr kökünden türemiştir. Birçok surede geçer.
Evsa: Emreden insan. Meryem suresinde geçer.
Faize: Başarı kazanan, muradına ulaşan.
Fecir: Sabah aydınlığı, gün doğumu.
Felak: Sabah, sabah aydınlığı, gün ağarması.
Firdevs: Cennet, cennet bahçesi.
Fahriyye: Övünülen, gurur duyulan kadın.
Fazilet: Güzel huy, manevi kuvvet.
Feyza: İlim, irfan, bolluk, çokluk.
Ferda: Yarın, gelecek zaman. Ahiret.
Feriha: Ferahlığa erişme. Şura ve Tevbe surelerinde geçer.
Ferda: Gelecek, yarın.
Hüma: Devlet kuşu. Saadet ve mutluluk.
Havva: Dünya üzerinde yaşayan ilk kadın.
Hatice: Erken doğan kız çocuğu. Hatice bint Hüveylid (Hz. Hatice) Hz. Muhammed’in ilk eşidir.
Huri: Cennette yaşayan çok güzel kızlar.
Hacer: Kaya. Hz.İsmail'in annesi.
Hafize: Kur’an-ı Kerimi ezbere bilen anlamındadır. Saklayan, koruyan, esirgeyen.
Hayrünissa: Kadınların hayırlısı
Hüsna: Allah’ın isimleri.
Huda: Doğru yol gösteren kimse.
Hasibe: Saygın kişi. Soyu temiz.
Halide: Sonsuz. Nisa, Tevbe ve Haşr surelerinde geçer.
Hazen: Hüzün, keder.
İrem: Cennet bahçesi.
İclal: Kudretli.
İkbal: Baht açıklığı.
İkra: “Oku” anlamına gelir. Hz. Muhammed’e inen ilk vahiy.
Kader: Allah’ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli anlamındadır.
Kamer: Ay.
Kevser: Maddi ve manevi bolluk.
Kerime: Kız evlat. Cömert ve hayırlı olan.
Kübra: Büyük, ulu.
Kadem: Uğur getiren. Nahl suresinde geçer.
Karye: Kasabadan küçük yerleşim yeri.
Latife: Hoş, şirin, narin, güzel.
Lamia: Parlak, parıldayan.
Leman: Parıltı, parlama.
Lina: Hurma fidesi.
Lema: Parlak olan şey. Güneş ve yıldız gibi parlamak.
Leyal: Gece.
Macide: Şan, şeref sahibi, onurlu.
Mahmude: Övülmüş, övgüye değer.
Maide: Sofra, şölen. Hz. İsa ve Havarilere gökten indirilen sofra.
Marziye: Razı olunan, hoşa giden.
Mecide: Şan ve şeref.
Mediha: Öğülmeye değer.
Melahat: Yüz güzelliği.
Melek: Allah’ın emrinde olan varlıklar. Allah'ın aracılığını yapan manevi varlıklar.
Melike: Kadın hükümdar, kraliçe, sultan.
Mercan: Kırmızı renkli bir balık türü. Süs.
Merve: Mekke’de Kabe yakınında bulunan tepe.
Meryem: Hz. İsa’nın annesi anlamındadır. İbadet etmeyi seven kadın.
Muhsine: İhsan eden, bağışta bulunan.
Muslihe: Barışçı, arayı düzelten, ıslah eden.
Mübine: Açık, besbelli.
Mümine: İman etmiş, inanan.
Münibe: Allah’a yönelen.
Münire: Işık veren, aydınlatan.
Müslime: Allah’a teslim olan. Müslüman kadın.
Medine: Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu şehir.
Mensure: Dağınık.
Mavera: Bir şeyin arkasında kalmak.
Meşkure: Beğenilmeye değer şey. Teşekküre değer olan.
Nisa: Kadın, kadınlar.
Nur: Aydınlık, parlaklık.
Nuran: Nurlu.
Neşe: Sevinç.
Nüha: Akıl. Taha suresinde geçer.
Nadiye: Bir meclise katılma. Alak suresinde geçer.
Raufe: Merhametli, esirgeyen, bağışlayan.
Raziye: Rıza gösteren, kabul eden.
Refet: Merhamet etme, acıma.
Refia: Yüce, ulu, saygın.
Refika: Eş, hanım.
Reyyan: Oruç tutanların girdikleri Cennet kapısının ismi.
Reyhan: Güzel kokan bir bitki.
Radife: Kuran’a göre kıyamette üflenecek surun ikincisi.
Sabire: Sabırlı, dayanıklı.
Sacide: Secde eden.
Sadıka: Vefakar, doğru, gönülden bağlı.
Saime: Oruç tutan.
Saliha: İyi, güzel, faydalı.
Seher: Sabahın gün doğmadan önceki zamanı.
Selma: Barış içinde olan.
Selsebil: Cennet çeşmesi.
Selva: Bıldırcın eti.
Sena: Övme, övgü, yüceltme.
Sıdıka: Doğru, dürüst, yalan söylemeyen.
Sümeyye: İlk müslüman olan hanım sahabelerdendir.
Sündüz: Altın ve gümüş tellerle işlenmiş ipek kumaş.
Sare: Tertemiz, katkısız. Hz. İbrahim’in eşinin adı.
Sultan: Padişah, yönetici.
Sera: Köşk, yer.
Sidre: Cennetteki ağaçlardan biri. Sedir ağacına teşbih edilir.
Şüheda: Şehitler.
Şia: Takipçi, yandaş.
Şimal: Kuzey yönü.
Şura: Fikir sorma, danışma.
Tahire: Temiz, pak.
Tahrime: Namaz tekbiri.
Tenzile: Tenzil etme.
Tesnim: Cennet suyu.
Tuba: Cennet ağacı.
Tuğyan: Coşkun. Bakara, Maide ve İsra surelerinde geçer.
Tayyibe: Temiz.
Ufuk: Yer ile göğün birleşmiş gibi göründüğü çizgi.
Uhra: Son, sonra, diğer,başka.
Ulya: Yüce, ulu.
Ünzile: İndirilmiş.
Valide: Anne.
Vuslat: Kavuşma.
Vildan: Yeni doğmuş çocuklar. Cennetin hizmetçileri.
Yüsra: Sol taraf. Kolaylık.
Yezra: Çoğalma, yayılma.
Yelit: Eksiltme, azaltma.
Zahide: Dinin yasak ettiklerinden uzak duran.
Zehra: Beyaz ve parlak, nur yüzlü olan.
Zeliha: Su perisi.
Zennan: Kadınlar.
Zennur: Nurlu, ışıklı.
Zişan: Şanlı , ünlü.
Ziynet: Süs eşyası, süs.
Zübeyde: Öz, asıl.
Zühre: Çiçek açan. Çoban yıldızı.
Züleyha: Hz. Yusuf’un karısının adı.
Zülfifye: Saçları çok güzel.
Zümra: Güzel, iyi ahlaklı.
Zümrüt: Yeşil renkli bir değerli taş
Zülal: Hafif soğuk.
Zülfa: Yakınlık. Sebe, Zümer ve Sad surelerinde geçer.
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