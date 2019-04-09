Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesi aldı.

Konuşma problemi nedeniyle 2 yaşında ailesi tarafından doktora götürülen ve otizm tanısı konulan Ozan Memiş, ev hanımı annesi Veda Turan'ın desteğiyle 3 yaşından beri özel eğitim alıyor.

Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuması ve İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillere ilgisiyle dikkati çeken Memiş, ocak ayında Samsun Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavı sonucunda "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.

- "Oğlum, yabancı dillere de ilgi duyuyor"

Anne Veda Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun, anneannesinin evde Kur'an-ı Kerim okumasından etkilenerek küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'e ilgi duymaya başladığını ifade etti. Turan, Ozan'ın rehabilitasyon merkezinde eğitimini sürdürürken bilgisayar kullanmayı da öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ozan, Kur'an'a ilgisi dolayısıyla internet üzerinden 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i Arapça ezberledi. Oğlum, yabancı dillere de ilgi duyuyor, internetten telaffuzlarını öğreniyor. "