Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası... Yasağı deldiler!

Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere yazı göndererek, bu yıl ilkokula başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen seçimlerinin velilerin yapamayacağını, artık kura yöntemiyle yapılacağını duyurdu. Veliler öğretmeni kendi tercih etmek isteyince okullar da ‘bağış’ adı altında yüklü meblağlarla kura da çıkması bile istenilen öğretmeni tercih edebiliyor. Yasağı delen uygulamada uzman, başöğretmen gibi unvanları bulunan, popüler öğretmenler için rağmen 5 bin TL ile 20 bin TL arasındaki bağışlar toplanıyor.

İYİ ÖĞRETMENLER İÇİN 5 İLE 20 ARASI ÜCRET TARİFESİ UYGULANIYOR

Milliyet gazetesi yazarı Ozan Ömer Kadüker haberine göre, konuyla ilgili bilgi veren 1. sınıf velisi, “Okul bağışı için en başta para istendi. Öğretmen seçiminde ise eğer kurada çıkarsak ücrete gerek yok ama iyi öğretmenler için 5, 10, 15 bin şeklinde ücret tarifesi olduğunu söylediler. Kurada çıkmasa bile 27-28 kişilik bir sınıfa 3-4 öğrenci ekleyebileceklerini belirttiler. Şimdi veliler, kurada en iyi öğretmenin çıkmasını bekliyor. Çıkmayan ve durumu iyi olanlar da iyi öğretmen için bağış yapacak” dedi.

ÖĞRETMEN BORSASI YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Öğretmen borsası sorunun uzun yıllardır devam ettiğini aktaran Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosun ise “Okullarda uzman, başöğretmen, ücretli gibi farklı öğretmen kadroları bulunuyor. Bundan da kaynaklı olarak velilerin daha iyi öğretmeni isteme düşüncesi var. Bazı okullarda isim yapmış öğretmenler bulunuyor. Bazı okullar, gözde öğretmenler için bağış topluyor. Okul da bu algıyı parlatıyor” şeklinde açıkladı.

KAYIT ÜCRETİNCE FAHİŞ BAĞIŞ ÜCRETİ İSTENİYOR

MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlanan okul kayıtlarında veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaşıyor. 1000 TL’den başlayan bağış ücretleri, bazı okullarda 150 bin TL’yi dahi aşabiliyor.

E-OKUL ÜZERİNDEN KURA YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıda, birinci sınıf şubeleri ve öğretmenleriyle, beşinci sınıf şube seçiminin e-okuldan otomatik olarak yapılacağını duyurdu. Bu yıl kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle, 28 -30 Ağustos’ta belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda yönetmelik ve yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için tüm tedbirlerin alınmasını istendi.