Kurbağa adam Osman Aşık'ın en büyük mutluluğu hayat kurtarmak

RECEP BİLEK - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurbağa adam olarak görev yapan polis memuru Osman Aşık, başarıyla sürdürdüğü görevinde 26 yılı geride bıraktı.

Mesleğe 1993 yılında başlayan Aşık, Şırnak ve Şanlıurfa'nın ardından görevini Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde sürdürüyor.

Baraj, gölet, sulama kanalı ile denizde pek çok boğulma ve delil arama faaliyetlerine katılan Aşık, görevleri başarıyla yerine getiriyor.

Osman Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suda kaybolan kişileri ve delilleri aramaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının insanları hayatta tutabilmek olduğuna işaret eden Aşık, "Onun haricinde görevimiz, herhangi bir suçta kullanılan suç aletlerinin su altında aramasını yaparak güvenli şekilde olay yeri inceleme teslim etmek." dedi.

Meslek hayatında birçok olaya müdahale ettiğini anlatan Aşık, "Görev yaptığım süre içinde boğulma vakalarında, özellikle kalbi durmuş kişileri kalp masajı ve ilk yardımla hayata çevirdiğimizde bu, bizim için tarifi imkansız bir duygu, bir haz. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yakınını kaybeden kişinin ise acısını paylaşıyoruz. O acıyı bir nebze olsun hafifletmek adına cenazeyi bulmak en önemli önceliklerimiz arasında." diye konuştu.