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Kurbağa adam Osman Aşık'ın en büyük mutluluğu hayat kurtarmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç Osman Aşık, meslek hayatını 26 yıldır başarıyla sürdürmenin gururunu yaşıyor - Osman Aşık: - "Boğulma vakalarında, özellikle kalbi durmuş kişileri kalp masajı ve ilk yardımla hayata çevirdiğimizde bu, bizim için tarifi imkansız bir duygu, bir haz"

RECEP BİLEK - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurbağa adam olarak görev yapan polis memuru Osman Aşık, başarıyla sürdürdüğü görevinde 26 yılı geride bıraktı.

Mesleğe 1993 yılında başlayan Aşık, Şırnak ve Şanlıurfa'nın ardından görevini Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde sürdürüyor.

Baraj, gölet, sulama kanalı ile denizde pek çok boğulma ve delil arama faaliyetlerine katılan Aşık, görevleri başarıyla yerine getiriyor.

Osman Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suda kaybolan kişileri ve delilleri aramaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının insanları hayatta tutabilmek olduğuna işaret eden Aşık, "Onun haricinde görevimiz, herhangi bir suçta kullanılan suç aletlerinin su altında aramasını yaparak güvenli şekilde olay yeri inceleme teslim etmek." dedi.

Meslek hayatında birçok olaya müdahale ettiğini anlatan Aşık, "Görev yaptığım süre içinde boğulma vakalarında, özellikle kalbi durmuş kişileri kalp masajı ve ilk yardımla hayata çevirdiğimizde bu, bizim için tarifi imkansız bir duygu, bir haz. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yakınını kaybeden kişinin ise acısını paylaşıyoruz. O acıyı bir nebze olsun hafifletmek adına cenazeyi bulmak en önemli önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

- Üstün başarı belgesiyle ödüllendirilmişti

Osman Aşık'ın Samsun'da bu yıl katıldığı bazı görevler şöyle:

Aşık, Atakum ilçesinde 28 Mart'ta iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren ikizine, izinli olduğu halde olay yerine yakın olmasından dolayı müdahale etmiş, sivil kıyafetleriyle denize girerek gençleri sudan çıkarmıştı.

Olayın ardından Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından üstün başarı belgesi verilen Aşık, İl Emniyet Müdürlüğünce de ayın polisi ilan edilmişti.

Tekkeköy ilçesinde 1 Ağustos'ta serinlemek için Kirazlık Deresi'ne giren 3 çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini ailesiyle gittiği restoranda öğrenen Aşık, ailesini de yanına alarak olay yerine gitmiş, ekip arkadaşlarını beklemeden suya girerek arama çalışması yapmıştı.

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