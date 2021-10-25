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Kurbağalıdere'de su samuru görenleri şaşırttı

25.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Arkasından gelen kediye aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

Kurbağalıdere'de su samuru görenleri şaşırttı

Kadıköy Kurbağalıdere'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde su samuru kayalıklardan çıkarak yaya yolunun karşısına geçti. Bu sırada bir kedi, su samurunu takip etti. Su samuru bir süre sonra tekrar suya girerek, gözden kayboldu. Su samurunu görenler, o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Köpeğini dolaştırırken su samurunu gören Nevin Cengiz, "Su samurunu gördüm ancak ne olduğunu anlamadım. Bir anda geçti, geçince 'Ne büyük bir kedi.' dedim. 'Nasıl bir şey bu.' demeye kalmadan kayalıkların arasından kayboldu. Bekledik bir süre çıkmadı, ama gördüm. Doğa olayı diyoruz. Hiç ihtimal vermedim. Çünkü burada yunusları çok görüyoruz. Güzel bir şey. Keşke yakalabilseydim, fotoğraflayabilseydim. İlginçti, güzeldi." dedi.

DHA

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Kadıköy
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