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  4. Kurban alışverişinde gelenek sona erdi! Değnek ile pazarlık yaptılar

Kurban alışverişinde gelenek sona erdi! Değnek ile pazarlık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi hayvan çiftliğine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, el sıkışmadan değnek ile pazarlık yaptı.

Kurban alışverişinde gelenek sona erdi! Değnek ile pazarlık yaptılar

Kurban Bayramı öncesi, hayvan alışverişinde gelenek haline gelen, pazarlık sırasında el sıkışma geleneği koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. İnegöl ilçesindeki hayvan pazarlarına giden vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak gezerken, alışveriş sırasında ise el sıkışmadan değnek ile pazarlık yaptı.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu. Bu sene fiyatlarda bir artış olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Bünyamin Doğan, “Geçtiğimiz yıl 5 bin TL ile başlayan büyükbaş hayvan fiyatları 15 bin TL’ye kadar çıkıyordu. Bu sene maliyetler yüksek olduğu için 2 kişilik kurbanlık 7 bin TL oldu. 7 kişilik hayvanlar 17 bin TL’ye kadar çıkıyor. Maliyetler arttığı için hayvan başına 2 ile 3 bin TL arasında fiyatlar yükseldi. Satışlarımız çok iyi. Geçen seneye göre erken satmaya başladık. Şu an çiftliğimizde 125 hayvan var ve 55'ini satmış bulunmaktayız. Bundan sonra da satmaya devam edeceğiz. Gerek kasap hizmetlerimizi gerekse nakliye hizmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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