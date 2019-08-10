Kurban atıkları kanalizasyon kanallarına dökülmemeli

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Aslan, kurban ibadeti yerine getirilirken yapılması gerekenlere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aslan, kurban kesimi için mezbahaların ya da belediyelerde belirlenen alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı sürecinde sıklıkla karşılaşılan sorunların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Aslan, “Kurban edilecek hayvanın ‘veteriner sağlık raporu’ ile ‘kulak küpesi’ ve ‘hayvan kimlik kartı’ olması gereklidir. Vatandaşlar kurbanlık hayvanları mezbahalar ve belediyelerce izin verilen kesim yerlerinde veya kapalı kendi özel mülkiyetlerinde uygun hijyenik koşullar sağlanarak kesim yapabilirler” dedi.

“Kurban atıkları hayvanlara verilmemeli”

Kurban kesiminden önce hayvanların dinlendirilmesi gerektiğini kaydeden Aslan “Kesimden 6 saat önce yem verme işlemi bırakılmalıdır. Kesilen hayvanlarda bol miktarda kan akıtılmalıdır. Bu sayede etin dayanıklılık süresi ve kalitesi artacaktır. Kurban atıkları uygun bir şekilde gömülmeli veya iyi muhafaza edilen torbalarla çöp toplama alanlarına bırakılmalıdır. Kurban atıkları hiçbir şekilde hayvanlara verilmemelidir. Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar ve yürürlükteki yasal mevzuatlar gereği umuma açık yerlerde parklar, yol kenarları, açık arsa ve araziler, cadde ve sokak kenarlarında veya çocuk oyun alanlarında kurban kesilmesi yasaktır” ifadelerini kullandı.