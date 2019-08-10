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Kurban atıkları kanalizasyon kanallarına dökülmemeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Aslan, kurban ibadeti yerine getirilirken yapılması gerekenlere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aslan, kurban kesimi için mezbahaların ya da belediyelerde belirlenen alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.Kurban Bayramı sürecinde sıklıkla karşılaşılan sorunların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Aslan, “Kurban edilecek hayvanın ‘veteriner sağlık raporu’ ile ‘kulak küpesi’ ve ‘hayvan kimlik kartı’ olması gereklidir.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Aslan, kurban ibadeti yerine getirilirken yapılması gerekenlere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aslan, kurban kesimi için mezbahaların ya da belediyelerde belirlenen alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Kurban Bayramı sürecinde sıklıkla karşılaşılan sorunların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Aslan, “Kurban edilecek hayvanın ‘veteriner sağlık raporu’ ile ‘kulak küpesi’ ve ‘hayvan kimlik kartı’ olması gereklidir. Vatandaşlar kurbanlık hayvanları mezbahalar ve belediyelerce izin verilen kesim yerlerinde veya kapalı kendi özel mülkiyetlerinde uygun hijyenik koşullar sağlanarak kesim yapabilirler” dedi.

“Kurban atıkları hayvanlara verilmemeli”
Kurban kesiminden önce hayvanların dinlendirilmesi gerektiğini kaydeden Aslan “Kesimden 6 saat önce yem verme işlemi bırakılmalıdır. Kesilen hayvanlarda bol miktarda kan akıtılmalıdır. Bu sayede etin dayanıklılık süresi ve kalitesi artacaktır. Kurban atıkları uygun bir şekilde gömülmeli veya iyi muhafaza edilen torbalarla çöp toplama alanlarına bırakılmalıdır. Kurban atıkları hiçbir şekilde hayvanlara verilmemelidir. Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar ve yürürlükteki yasal mevzuatlar gereği umuma açık yerlerde parklar, yol kenarları, açık arsa ve araziler, cadde ve sokak kenarlarında veya çocuk oyun alanlarında kurban kesilmesi yasaktır” ifadelerini kullandı.

“İlaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülecek”
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Aslan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında çevre temizliği ve halk sağlığı açısından, tüm hayvansal atıkların büyük kalın poşetlerde veya kapalı bidonlarda biriktirilmesi gerekiyor. Kurban atıklarının kanalizasyon kanallarına dökülmemesi ve sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmesi önemli. Kontrolsüz çöp alanları aşırı karasinek üreterek insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden; lütfen çöplerimizi sağlam poşetlerde muhafaza edelim. Kurban Bayramı süresince, kurban satış alanlarında ve adaklık kurban satım yerlerinde gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülecektir. Vatandaşlar, her türlü soru ve sorunları için 444 58 44 numaralı telefondan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden bilgi alabilecekler.”

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